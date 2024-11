GTA 6 : Date de sortie officielle confirmée

La compagnie mère de Rockstar Games, Take-Two Interactive, confirme la sortie de GTA 6 pour l’automne 2025.

Rockstar Games a enfin levé le voile sur la date de sortie tant attendue de Grand Theft Auto VI ! Lors de sa dernière conférence, Take-Two Interactive, la maison mère du célèbre studio de développement, a officiellement confirmé que GTA 6 sortirait à l’automne 2025. Cette annonce a immédiatement mis le feu aux poudres au sein de la communauté des gamers, qui attend ce nouvel opus avec impatience depuis plus d’une décennie.

Un retour aux sources et des innovations pour GTA 6

Les premières images et informations dévoilées ont déjà suffi à faire saliver les fans. GTA 6 nous emmènera à Vice City, une ville inspirée de Miami, pour une aventure palpitante au cœur du monde criminel. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs incarneront deux personnages principaux, Lucia et Jason, dont la relation tumultueuse promet de nombreuses surprises.

Mais ce n’est pas tout ! GTA 6 s’annonce comme une révolution pour la série, avec de nombreuses nouveautés. Les développeurs ont promis d’intégrer des systèmes de jeu plus dynamiques et réalistes, comme des cycles jour/nuit plus impactants et une IA plus poussée. Un monde ouvert plus vivant que jamais, Vice City sera un véritable terrain de jeu, avec des activités variées, des événements aléatoires et une vie nocturne trépidante.

Rockstar n’a pas encore communiqué de date précise, mais les développeurs travaillent d’arrache-pied pour proposer une expérience optimale sur toutes les plateformes. Depuis l’annonce, de nombreuses rumeurs circulent sur la toile.