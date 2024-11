La réponse sans mâcher ses mots de Deschamps pour expliquer l’absence de Mbappé

Plus rien ne va pour Kylian Mbappé depuis son départ du PSG, l’attaquant Madrilène est au plus mal. Après un EURO 2024 raté, l’ancien meilleur buteur de Ligue 1 connait des débuts catastrophiques avec le Real Madrid en enchainant les mauvaises prestations sur le terrain et les défaites en Ligue des champions ou en Liga face au Barca (0-4) et au Milan AC (1-3). Face à la situation actuelle, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de son capitaine en équipe de France.

Mbappé absent de la liste des Bleus : Deschamps lève le voile sur sa décision

Déjà lors du dernier rassemblement des Bleus, les supporters français se sont étonnés de l’absence de Kylian Mbappé dans la liste des sélectionnés, mais cela était une décision du joueur ainsi que du staff du Real pour le préserver d’une blessure et se remettre en forme. Cela avait fait polémique, notamment en raison du séjour en Suède du joueur pour prendre du bon temps pendant les deux matchs des Bleus. Cette fois-ci c’est Deschamps qui a tranché, en faisant le choix fort de se passer de son attaquant pour les deux prochaines de la France en Ligue des Nations, le buteur Madrilène n’est pas convoqué et le sélectionneur s’en est expliqué.

Interrogé sur les raisons de cette nouvelle absence, Didier Deschamps a assuré qu’il s’agissait d’une décision purement sportive : “J’ai eu plusieurs échanges avec Kylian et j’ai estimé que c’était la meilleure solution pour ce rassemblement. Je veux donner du temps de jeu à d’autres joueurs et créer une nouvelle dynamique au sein du groupe.”

Le sélectionneur a également tenu à préciser que les problèmes extra-sportifs de l’attaquant parisien n’avaient pas influencé sa décision : “Il y a la présomption d’innocence et je ne prends pas ce genre de critères en compte.”.

Didier Deschamps a révélé que Kylian Mbappé souhaitait lui-même être présent pour ces matchs. Cependant, le sélectionneur a estimé que son absence était plus bénéfique pour l’équipe à ce moment précis. “Je peux comprendre que cette décision ne fasse pas l’unanimité, mais c’est mon rôle de prendre les décisions qui me semblent les meilleures pour l’équipe de France”, a-t-il ajouté.