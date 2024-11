Niska et Ninho demandent la libération de Koba LaD

Ninho et Niska enflamment l’Adidas Arena et soutiennent Koba LaD !

Le duo de rappeurs Ninho et Niska a marqué les esprits avec un concert exceptionnel à l’Adidas Arena de Paris. Réunissant près de 10 000 fans, le show a été l’occasion de célébrer le succès fulgurant de leur album commun “GOAT”. Sur scène, les deux artistes ont interprété leurs plus grands hits, tels que “Matuidi Charo“, et ont offert un spectacle pyrotechnique qui a ravi le public.

Au-delà de la performance musicale, le concert a été marqué par un moment d’émotion particulièrement fort. En effet, Ninho et Niska ont profité de l’occasion pour exprimer leur soutien à leur ami Koba LaD, actuellement incarcéré. En arborant des t-shirts “FREE KOBA” lors de l’interprétation du titre “911”, les deux rappeurs ont envoyé un message clair et puissant à leur collègue emprisonné.

En plus d’une performance musicale, Ninho et Niska ont montré leur engagement envers Koba LaD pour démonter l’importance de la solidarité dans le milieu du rap français.

NINHO & NISKA demendant la libération de KOBA LAD lors de leur concert à l’ADIDAS ARENA !! « FREE KOBA » 💪 pic.twitter.com/Y9eHReYqIq — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) November 7, 2024