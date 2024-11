Booba : voici comment il s’est convaincu à signer Damso !

Les débuts de la collaboration entre Damso et Booba : Le rôle déterminant de Le Motif

L’ascension fulgurante de Damso au sein du paysage rap français est indéniable. Mais qui se souvient des coulisses de cette success story ? C’est le beatmaker Le Motif, frère de Shay, qui a livré des anecdotes inédites sur la signature de l’artiste belge chez 92i.

Des débuts prometteurs. Tout a commencé lorsque Damso a collaboré avec Shay sur le morceau “Ma retraite”. Reconnaissant, Le Motif a décidé de rendre la pareille en envoyant à Booba un package de quatre titres inédits de Damso : “Débrouillard”, “Une âme pour deux”, “Peur d’être sobre” et un morceau qui serait devenu par la suite “Noir meilleur”.

Booba séduit par le talent de Damso ! Ces quatre titres ont suffi à convaincre Booba du potentiel de Damso. Le Duc a rapidement répondu à Le Motif en lui donnant son accord pour que l’aventure commence. Quelques semaines plus tard, Damso faisait ses premiers pas au sein du 92i avec le titre “Pinnochio” extrait de “Nero Nemesis”.

Une collaboration fructueuse. La suite, on la connaît : Damso a enchaîné les succès avec “Batterie Faible”, “Ipséité” et “Lithopédion” avant de se libérer de son contrat avec 92i pour sortir “QALF”. Cette collaboration a été l’une des plus fructueuses du rap game français, donnant naissance à des morceaux cultes qui ont marqué toute une génération.

Un acteur clé de l’histoire. Le rôle de Le Motif dans cette histoire est essentiel. C’est lui qui a repéré le talent de Damso en premier et qui a su le mettre en valeur auprès de Booba. Sans lui, l’histoire de Damso aurait peut-être été différente.

Le parcours de Damso est un exemple de réussite pour de nombreux jeunes artistes. Son talent indéniable, sa capacité à créer des univers musicaux uniques et son soutien par des figures influentes comme Booba et Le Motif ont été les clés de son succès.

En 2015, Le Motif envoie une maquette de Batterie Faible à Booba avec 4 morceaux (Peur d’être sobre, Débrouillard, Jour meilleur et Une âme pour deux). Booba répond à Le Motif « que l’histoire se fasse mon vieux ». A la suite de ça Damso signe au 92i et pose sur Nero Némésis. pic.twitter.com/uqkmoGTf3V — DAMSOWORLD (@DAMSOWORLD) December 27, 2022