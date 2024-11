Gims : découvrez le secret d’un des plus grands tubes de sa carrière

“Sapés comme jamais” : L’histoire secrète derrière un tube intemporel : Qui aurait pu prédire que quelques mots fredonnés en studio donneraient naissance à un tel phénomène ? C’est pourtant ainsi que le tube “Sapés comme jamais”, extrait de l’album “MCAR” de Gims, a vu le jour. Dans une ancienne interview accordée à Konbini, l’artiste a levé le voile sur les coulisses de la création de ce titre qui a marqué toute une génération.

Une création spontanée ! Gims a révélé que la mélodie et les paroles de “Sapés comme jamais” sont nées d’une improvisation. En cherchant des rimes et des sonorités accrocheuses, il a rapidement trouvé l’inspiration en citant des marques de luxe. Ce titre, composé en seulement 15 minutes avec le beatmaker Dany Synthé, est devenu un véritable hymne à la réussite et au style.

“Sapés comme jamais” s’inscrit dans un projet plus vaste : l’album “MCAR”. Ce dernier, certifié diamant, est caractérisé par son concept original des “pilules” : bleue, rouge et violette. Chaque couleur correspond à un univers musical différent, témoignant de la versatilité de Gims en tant qu’artiste.

L’évolution musicale de Gims. De “MCAR” à “Les dernières volontés de Mozart”, Gims a démontré sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à ses racines. Si “Sapés comme jamais” a été un tournant dans sa carrière, l’artiste continue d’explorer de nouveaux horizons musicaux, tout en gardant à l’esprit l’importance de connecter avec son public.