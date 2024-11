Squeezie se justifie sur le fait d’avoir escroqué ses fans à 12 ans

L’interview de Squeezie par Élise Lucet a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison d’une anecdote surprenante révélée par le youtubeur. En effet, le créateur de contenu a avoué avoir eu recours à des pratiques frauduleuses à l’âge de 12 ans pour financer son abonnement au jeu en ligne Dofus.

Squeezie a expliqué avoir utilisé de fausses webcams pour escroquer des personnes et obtenir les codes nécessaires pour payer son abonnement. Une révélation qui a choqué une partie de sa communauté, habituée à l’image positive et inoffensive qu’il renvoie. “J’étais pendant trois semaines de ma vie un escroc à 12 ans. Non mais c’est terrible les gars, j’ai honte.”, a-t-il confié avant de révéler, “À l’aide de fausses webcams, j’arnaquais des gens pour obtenir ces fameux codes pour payer mon abonnement.”.

Lors d’un live avec ses fans, le youtubeur a tenté de relativiser ses agissements en soulignant son jeune âge à l’époque et en ajoutant une touche d’humour. Cependant, ses explications n’ont pas suffi à calmer la polémique. De nombreux internautes ont exprimé leur déception et leur incompréhension face à ces révélations.

“Des gens ont trop mal pris le passage qui a dit que j’arnaquais des gars à 12 ans pour mon abonnement Dofus. J’ai reçu des messages de gens qui me disent qu’ils ont été déçus. Les gars, j’avais 12 ans” s’est justifié Squeezie en rappelant que ce n’était qu’un jeune adolescent à cette époque pour relativiser les faits.