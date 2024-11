Francis Ngannou dégomme Dana White

Depuis son départ de l’UFC, Francis Ngannou n’a cessé de critiquer son ancien employeur et son président, Dana White. Dans une récente interview accordée à L’Équipe, le “Predator” a une nouvelle fois exprimé son ressentiment envers le boss de l’UFC, le comparant à un véritable tyran.

Les tensions entre Francis Ngannou et Dana White sont nées de plusieurs facteurs entre les conditions contractuelles: Le Camerounais estimait que les combattants de l’UFC n’étaient pas suffisamment rémunérés. La liberté de négocier, Ngannou souhaitait avoir plus de liberté pour négocier ses contrats et ses combats et les désaccords sur l’avenir. Les deux parties n’arrivaient pas à s’accorder sur les termes d’une nouvelle prolongation de contrat.

Depuis leur séparation, Ngannou et White ne cessent de se lancer des piques. Le président de l’UFC a notamment accusé le Camerounais d’être ingrat et de ne pas être un homme bien. De son côté, Ngannou a comparé White à un tyran, évoquant la célèbre scène du film “300”.

“Dans le film »300 », un de mes films préférés, le roi Xerxès demande à Léonidas : « Tu veux des terres, être riche, que tes hommes soient libres ? Je te donnerai toute la Grèce, mais prosterne-toi. » Il ne s’est pas prosterné, disant que le monde retiendra qu’un homme libre a tenu tête à un tyran et que même un Dieu-roi peut saigner. J’étais un homme libre, et Dana White le tyran.”, a déclaré le Camerounais au journal l’Equipe.

Cette rupture entre les deux hommes a eu des conséquences importantes pour les deux parties : Pour Francis Ngannou: Le Camerounais a signé un contrat lucratif avec le PFL, mais il a perdu une partie de sa visibilité. Pour l’UFC: L’organisation a perdu l’un de ses plus grands champions, ce qui a créé un vide dans la catégorie poids lourds.

Dana White says Francis Ngannou tries to act like a good guy but is NOT a good guy 😬😬

“Francis isn’t a good guy. He plays a good guy, ‘duh duh I don’t understand the language’, so he seems like he’s a nice guy. He’s not.” 😳#UFC #MMA pic.twitter.com/O6R6XTUJG9

— Championship Rounds (@ChampRDS) October 26, 2024