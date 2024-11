50 Cent avoue avoir copié certains titres d’autres artistes

Le plagiat dans le rap est un sujet récurrent. Si l’échantillonnage (sampling) a longtemps été une pratique courante, voire encouragée, dans ce genre musical, la question des limites entre inspiration et copie se pose de plus en plus. 50 Cent, l’un des rappeurs les plus influents de sa génération, a récemment fait des révélations surprenantes sur ses méthodes de composition, avouant s’être inspiré, voire copié, des morceaux d’autres artistes.

Plagiat dans le rap : 50 Cent avoue s’être un peu trop inspiré de Nelly

50 Cent a su tirer parti de cette tradition du sampling pour bâtir une carrière exceptionnelle. Cependant, l’Américain a parfois franchi la ligne jaune, comme il l’a lui-même reconnu. Dans une interview pour Hot 97, il a avoué s’être inspiré de manière très explicite du morceau “Hot in Herre” de Nelly pour créer le refrain de “On Fire”, interprété par Lloyd Banks.

“C’est le même morceau”, a-t-il déclaré sans détour, “Il y a juste des mélodies un peu nouvelles, une nouvelle production et après j’ai laissé Banks faire.”.