Booba analyse l’album Fitna de Rohff, “C’est tellement fade, même me moquer j’ai du mal”

C’est déjà la vidéo de l’année ! Incroyable mais vrai, Booba se transforme en Youtubeur pour livrer son avis sans mâcher sur l’album “Fitna” de son rival Rohff. Même s’il a émis des nombreuses critiques, B2O a été moins sévère dans sa notation et a donné plus que la moyenne sur 20 au projet.

La réaction de Booba à l’écoute du dernier album de Rohff

Dans une vidéo YouTube devenue virale, Booba s’est livré à une critique sans concession du dernier album de Rohff, “Fitna”. Le Duc de Boulogne, connu pour ses avis tranchés, a évalué le projet de son ennemi. Après avoir écouté attentivement l’album dans son intégralité, Booba a attribué une note de 11/20 à “Fitna“. Selon lui, le projet souffre d’un manque de fraîcheur et sonne très daté, rappelant les productions des années 2000. Le rappeur du 93 a particulièrement pointé du doigt les refrains qu’il juge “nuls” et un flow qu’il considère comme “démodé”.

Booba n’a pas hésité à comparer les performances de Rohff à celles d’autres artistes sur les morceaux en featuring. Il a notamment souligné la supériorité de Lino et Le Rat Luciano sur le titre “Légitime”, estimant que ces deux rappeurs avaient littéralement “éteint” Rohff. Selon Booba, “Fitna” est un album “fade” qui manque d’originalité. Il a également critiqué la longueur excessive de certains morceaux, l’outro de 13 minutes qu’il juge inutile.

“Le Rat Luciano, on reconnaît son écriture, il t’a éteint en 4 mesures. Et pareil, c’est Lino, il t’a éteint aussi en 4 mesures.”, “Les refrains, c’est la catastrophe, t’es tuba”

“Ca sonne vieux, c’est du 11 sur 20”, “C’est pas mauvais mais tu streames pas ça, tu dis rien, c’est ennuyeux et fade.”, “Les roulements là c’est pas possible frère… Ça fait 15 ans tu veux pas ché-la”, “Allez 15, le supplice est bientôt terminé “, commente par exemple Booba assurant que Rohff n’a pas certification au passage et en ressortant des dossiers compromettants.