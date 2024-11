Booba et Maes ridiculisent La Fouine après une prestation sur scène humiliante

Booba et Maes s’unissent pour critiquer la prestation ratée de La Fouine qui se fait lyncher sur les réseaux après un concert raté avec une séquence malaisante.

Le rappeur La Fouine est actuellement la cible de vives critiques de la part de ses anciens collègues, Booba et Maes. Une prestation scénique ratée a suffi pour enflammer les réseaux sociaux et relancer les tensions entre ces trois figures du rap français.

La Fouine au cœur des critiques après un concert : Booba et Maes unis contre lui

Lors d’un récent concert, La Fouine a livré une performance qui a laissé beaucoup à désirer. Des problèmes de son et un manque de synchronisation ont rapidement été pointés du doigt par les internautes. Cette prestation ratée n’a pas échappé à l’œil critique de Booba et Maes, qui n’ont pas hésité à s’en moquer publiquement. Le rappeur Sevranais a commenté “Quand vous faites croire aux gens qu’ils sont chaud, ils finissent par vraiment y croire” avant de B2O ne partage le tweet de son rival pour enfoncer Laouni avec un émoji mort de rire et la légende “Pourquoi tu tires sur ton compatriote ?” puis d’ajouter dans une story “Y prépare un album, il est pas capable de faire un son solo qui marche, échec en cours.“.

Maes a répliqué avec un message de Booba dans lequel il lui disait « En tout cas lui y fait deux Bercy » en déclarant : « Et toi pk tu suces et après tu dénigres ? ». Pour une fois, les deux rivaux Booba et Maes semblent s’être accordés sur un point : la médiocrité de la prestation de La Fouine. Sur les réseaux sociaux, les deux rappeurs ont partagé des vidéos de la performance en question, accompagnées de commentaires ironiques et moqueurs.