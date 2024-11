Voici l’album le plus vendu de 2024 en France et c’est un rappeur

L’année 2024 aura indéniablement été celle de Werenoi. Le rappeur a confirmé son statut de nouvelle star de la musique urbaine en France avec son album “Pyramide“, écoulé à plus de 235 000 exemplaires en seulement 10 mois. Un succès phénoménal qui vient s’ajouter à celui de son précédent album, “Carré”, sorti en 2023.

Avec ces deux albums à succès, Werenoi entre dans l’histoire en devenant le premier artiste à enchaîner deux années consécutives en tête des ventes d’albums en France, toutes catégories confondues. Cette performance exceptionnelle témoigne de l’engouement du public pour son univers musical unique, mêlant mélodies accrocheuses et textes introspectifs.

L’ascension phénoménale de Werenoi !

En 2023, l’album « Carré » était l’album le plus vendu en France avec un total de 196 375 ventes et pour cette année 2024 « Pyramide » est l’album le plus vendu avec un cumul de 234 096 ventes depuis sa sortie 16 février dernier.

Fort de ce succès, Werenoi s’impose comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Son ascension fulgurante ne semble pas prête de s’arrêter, et l’on peut s’attendre à ce qu’il continue à marquer de son empreinte le paysage musical français dans les années à venir et le rappeur a d’ailleurs sorti “Pyramide 2” son troisième album le 18 octobre.