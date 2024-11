Wawacity, Zone téléchargement, Tirexo et Wiflix disparus ? Comment contourner les restrictions

Wawacity, Zone téléchargement, Tirexo et Wiflix bloqués ? Les quatre sites de streaming et de téléchargement illégaux sont les plus populaires en France. Ils offrent un large catalogue de films, séries, musiques, jeux vidéo et autres contenus numériques, le tout accessible gratuitement. Cependant, en raison de son caractère illégal, les sites font régulièrement l’objet de blocages par les autorités en France, comme cela a encore été le cas ces derniers jours.

Wawacity, Zone téléchargement, Tirexo ou encore Wiflix proposent tous un catalogue immense de contenus très vaste et régulièrement mis à jour avec un accès à tous les contenus gratuitement, ce qui est très attractif pour les internautes. Les sites disposent d’une communauté d’utilisateurs très active qui échange des informations et des astuces, mais l’utilisation de sites comme Wawacity est illégale et comporte de nombreux risques. Vous vous exposez en effet à des poursuites judiciaires et à des amendes.

Les autorités françaises bloquent régulièrement l’accès à Wawacity, Zone téléchargement, Tirexo et Wiflix. Pour contourner ces blocages, les utilisateurs ont plusieurs options :

Utiliser un VPN: Un VPN permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à un serveur situé dans un pays où le site n’est pas bloqué.

Modifier les DNS: En modifiant les DNS de votre box internet, vous pouvez contourner le blocage mis en place par votre fournisseur d'accès à internet.

Suivre les forums et les groupes Telegram: Ces plateformes permettent de suivre les dernières actualités et d'obtenir les nouvelles adresses du site. (https://t.me/ZT_officiel pour Zone téléchargement et https://t.me/Wawacity_officiel pour Wawacity)

Il existe d’autres alternatives aux VPN payants pour accéder à Wawacity. Vous pouvez notamment exploiter le réseau TOR intégré au navigateur Brave, ou utiliser le VPN gratuit proposé par Opera.

Si vous souhaitez accéder à des contenus de manière légale, il existe de nombreuses alternatives avec les plateformes de streaming légales: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.