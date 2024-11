Cédric Doumbè affronte Denzel Washington

Quand l’ancien champion du Glory, Cédric Doumbè rencontre Denzel Washington pour l’avant-première du film Gladiator 2, c’est légendaire, les deux hommes s’affrontent en improvisant un sparring devant les caméras.

Cédric Doumbé et Denzel Washington : Un duo inattendu !

Le monde du sport et du cinéma réunis le temps d’une rencontre inattendue. Cédric Doumbé, star montante des arts martiaux mixtes en France, a eu l’opportunité de croiser la légende hollywoodienne Denzel Washington, en pleine promotion de Gladiator 2 et cela a donné lieu à une séquence insolite entre eux.

Alors que Cédric Doumbé se consacre à la promotion de son autobiographie et à de nouveaux projets cinématographiques, il a été aperçu aux côtés de Denzel Washington pour un sparring improvisé. Les deux hommes ont profité de cette rencontre pour se laisser tenter à faire un face-à-face dans un petit sparring, démontrant ainsi leur respect mutuel pour les disciplines sportives et cinématographiques.

La sortie de Gladiator 2 est prévue pour le 13 novembre prochain, le long métrage réunit un casting prestigieux et promet de transporter les spectateurs dans l’univers impitoyable des gladiateurs. Cette scnène entre Cédric Doumbé et Denzel Washington vient renforcer l’attente en France autour de ce film. “Superbe soirée. Super film. Denzel très bon délire. Ridley Scott je suis dispo pour le Gladiator 3” a commenté The Best pour poser sa candidature dans une nouvelle suite de Gladiator.