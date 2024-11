Gazo accusé de plagiat par Booba

Gazo est actuellement au centre d’une polémique suite à la parution de son dernier single et Booba s’est empressé de partager l’accusation. Alors qu’il s’apprête à sortir son nouvel album “Apocalypse“, le rappeur anciennement nommé Bramsou est accusé par l’autoproclamé Boss du Rap Game d’avoir plagié le flow de Lil Tjay sur son titre “Probation“.

Probation : Le nouveau titre de Gazo sous le feu des critiques acerbes de Booba !

Avant la sortie officielle de son album le 29 novembre, Gazo a prévu une tournée promotionnelle dans plusieurs villes de France. L’artiste souhaite ainsi présenter en avant-première les morceaux de “Apocalypse” à ses fans les plus fidèles. Cette tournée s’annonce comme un événement majeur pour faire monter la pression avant de faire découvrir au public son nouvel opus. Le dernier extrait de ce projet “Probation” a suscité la réaction de Booba. Si certains fans ont apprécié le titre, d’autres ont pointé du doigt les similitudes avec le style de Lil Tjay. B2O, quant à lui, n’a pas hésité à mettre en évidence ces ressemblances, alimentant ainsi le débat.

Disponible depuis vendredi, “Probation” produit par SHK connait un gros démarrage avec plus de 950 000 écoutes sur Spotify en 4 jours ainsi que plus d’un million de vues sur Youtube avec une place de numéro 1 des tendances musique sur la plateforme. C’est un extrait de la chanson “One Take” de Lil Tjay que Booba a relayé pour mettre en avant les similitudes avec le titre de Gazo. “On va revenir sauver le rap Français, ne vous inquiétez pas.” décrit l’interprète de Mona Lisa pour annoncer qu’il va sauver le rap français avec les artistes de son label du 92i.

Les attaques de Booba contre Gazo ne sont pas nouvelles, depuis plusieurs mois, il lance des piques contre le jeune rappeur comme lorsqu’il a porté la flamme olympique cet été ou en l’accusant d’afficher une vie de luxe sur les réseaux qu’il n’a pas.