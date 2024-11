Gringe tacle la nouvelle génération de rappeurs, “ils flippent de se faire démonter”

Après six ans d’absence, Gringe a fait son retour avec un nouvel album intitulé “Hypersensible”. Cet opus introspectif marque un tournant dans la carrière de l’artiste, qui livre une réflexion personnelle sur ses états d’âme et sur l’évolution du rap français.

Gringe critique la nouvelle génération de rappeurs : “Ils ne sont plus dans le discours”

Dans une interview accordée à Paris Match, Gringe a exprimé son désaccord avec la direction prise par une partie de la nouvelle génération de rappeurs français. Selon lui, les artistes actuels privilégient le lifestyle et l’image de marque au détriment du fond et de l’engagement.

“J’ai grandi dans les années 1990 avec des groupes très engagés, comme NTM ou Ministère A.M.E.R. Tout ça s’est perdu. Aujourd’hui, il n’y a plus de propos. Les rappeurs font tous la même chose. Ils ne sont plus dans le discours mais dans le lifestyle“, s’est exprimé le compère d’Orelsan avec qui il forme le groupe des Casseurs Flowters. “Sans être le leader d’une quelconque opinion, on a au moins la possibilité de se faire entendre. Certains n’osent pas prendre position parce qu’ils flippent de se faire démonter” a ajouté Gringe sur cette déclaration.

Avec le projet “Hypersensible” c’est bien plus qu’un simple album de rap, un véritable voyage introspectif au cœur de l’univers de Gringe. L’artiste a puisé dans ses expériences personnelles pour créer un projet authentique et touchant. Sur “Hypersensible”, Gringe a collaboré avec son ami de longue date, Orelsan. Cette complicité musicale, qui dure depuis plus de 20 ans, est l’une des marques de fabrique du duo. Leur collaboration sur ce projet est une nouvelle preuve de leur talent et de leur amitié.