La Fouine révèle l’impressionnante liste des invités de “Capital du Crime Radio”

La Fouine dévoile la tracklist XXL de “Capital du Crime Radio” : 21 featurings de folie !

Après s’être fait remarquer lors de l’événement e-sport KCX avec des problèmes techniques sur scène qui ont attisé les moqueries de Booba et Maes, La Fouine est de retour avec un projet musical ambitieux : “Capital du Crime Radio”. Le rappeur de Trappes a dévoilé une tracklist impressionnante, réunissant pas moins de 21 artistes pour un album qui s’annonce comme l’un des événements rap de cette fin année.

Capital du Crime Radio : La Fouine réunit le gratin du rap français

La Fouine a su réunir une diversité de talents pour ce projet. Aux côtés de poids lourds du rap français comme Leto, Dinos, Doums, Koba LaD et Youssoupha, on retrouve également de jeunes pousses prometteuses telles que La Fève et Genezio. Cette alliance entre les générations promet un album riche et varié, capable de séduire un large public.

Les deux premiers extraits, “Gangsta et Célèbre” en featuring avec Leto et “Sierra Leone” avec ZKR, ont déjà donné un avant-goût du niveau de qualité de ce projet. Les fans peuvent s’attendre à retrouver l’univers musical caractéristique de La Fouine, mêlant mélodies accrocheuses et textes percutants.

“Capital du Crime Radio” va marquer le grand retour dans les bacs de La Fouine après 3 années d’absence depuis la parution de l’album XXI en 2021.