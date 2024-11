Gazo : le prix astronomique de ses bijoux dans la vidéo de GMK

Gazo continue de faire parler de lui, alors qu’il prépare activement la sortie de son nouvel album “Apocalypse”, l’artiste a dévoilé son nouveau single “Probation” et s’est offert une apparition remarquée dans la dernière vidéo de GMK.

Dans cette vidéo devenue virale, GMK présente sa nouvelle voiture de luxe à Gazo. Mais ce n’est pas le seul point fort de cette séquence. En effet, le rappeur Gazo arbore des bijoux d’une valeur inestimable, dont un collier estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Un détail qui n’a pas échappé à GMK qui a souligné que le prix de ces bijoux équivalait à celui de sa voiture de sport. Le véhicule du Youtubeur est estimé à 700 000 euros, ce qui équivaut à la valeur totale du collier certifié de diamants roses du rappeur qui près plus d’un kilo et de ses bagues affichés fans la séquence.

Des bijoux qui valent le prix d’une voiture de luxe !

Avec plus de 800 000 de visionnages en 3 jours la vidéo a suscité des nombreux commentaires, “Gazo c’est une dinguerie, comment il prend pas de haut, il se prend pas pour quelqu’un d’inaccessible”, “J’ai eu le sourire tout le long de la vidéo ! Deux personnages simples et humbles. Une connexion incroyable, vous régalez les frères”, “Vous m’avez donné le sourire, une caisse fou, une accél, 2 mecs pas du tout du même milieu, et ça se tape une barre de fou, c’est beau” peut-on lire dans les réactions des internautes.

Parallèlement à cette apparition remarquée, Gazo a dévoilé son nouveau titre “Probation”. Ce morceau a interpellé Booba qui a souligné une certaine similitude entre le flow de Gazo et celui du rappeur américain Lil Tjay.

Pour célébrer la sortie de son nouvel album “Apocalypse”, Gazo partira à la rencontre de son public lors d’une tournée qui débutera le 15 novembre. L’artiste se produira dans plusieurs villes de France, dont Paris, pour présenter en exclusivité les titres de son nouvel opus.