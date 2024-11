“Inarrêtable”, Jul annonce la sortie de son 32ème album

Jul : son nouvel album Inarrêtable sortira le 6 décembre prochain

Jul, la machine à tubes, ne s’arrête plus. Après avoir marqué les esprits avec son album “Décennie” célébrant ses 10 ans de carrière, puis avec “Mise à jour” et le projet collectif “13 Organisé 2“, le rappeur marseillais revient en force avec un nouvel opus intitulé “Inarrêtable”. Une nouvelle preuve de son incroyable productivité et de sa soif de création pour finir l’année 2024 de la meilleure des manières afin de combler ses fans.

Jul est sans aucun doute l’artiste le plus prolifique de la scène musicale française. Sa capacité à enchaîner les projets à un rythme effréné tout en gardant un niveau de qualité constant est tout simplement impressionnante. Avec “Inarrêtable”, le rappeur marseillais veut encore confirmer son statut d’incontournable du rap game et prouvre une fois de plus qu’il est une véritable référence dans le genre.

Si peu d’informations ont filtré concernant le contenu de cet album, une chose est sûre : les fans de Jul peuvent s’attendre à une nouvelle dose de sonorités variées, de textes percutants et de mélodies accrocheuses. Le rappeur marseillais a toujours su surprendre son public en proposant des projets originaux et ambitieux, il a annoncé ce nouveau projet en vidéo avec une bande-annonce en guise d’avant-gout.