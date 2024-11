La Cage : Franck Gastambide réagit à une possible saison 2

Depuis sa sortie sur Netflix, la série “La Cage” de Franck Gastambide ne cesse de faire parler d’elle. Portée par un casting de choix et une intrigue haletante, la série a rapidement conquis le public. Mais aura-t-elle le droit à une suite ? Le réalisateur a livré quelques indices.

Franck Gastambide : La Cage aura-t-elle une saison 2 ? Le réalisateur répond !

La fin de la première saison de “La Cage” s’est terminée sur une note particulièrement intense, laissant les spectateurs sur leur faim. Franck Gastambide a d’ailleurs expliqué que cette fin a été pensée pour ouvrir la voie à de nouvelles intrigues. “Je voulais raconter qu’on s’entoure parfois, à cause de problèmes de confiance en soi, de mauvaises personnes”, a confié le réalisateur de la série “Validé”. “Je voulais montrer une trahison horrible, mais qu’on peut comprendre humainement.” précise-t-il ensuite.

Franck Gastambide tease une saison 2 plus sombre

Interrogé sur la possibilité d’une saison 2, le réalisateur s’est montré plutôt enthousiaste. Il a notamment évoqué l’idée d’explorer les conséquences de la célébrité dans le monde du MMA : “Ce qui peut être intéressant à traiter dans une saison 2 de La Cage, c’est que la plus grosse violence pour un combattant, elle n’est pas finalement dans La Cage, elle est beaucoup plus maintenant dans le monde médiatique, dans les réseaux, dans le public qui est intransigeant.” décrit Franck Gastambide sur un possible saison de cette série inédite sur le MMA diffusée sur Netflix.

Le succès de “La Cage” ne fait aucun doute. La série a rapidement intégré le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix. Fort de ce succès, Franck Gastambide pourrait bien développer un véritable univers autour de son personnage principal.