La Cage : La série française qui cartonne à l’international sur Netflix

Franck Gastambide signe un nouveau succès avec La Cage : La série MMA qui fait sensation sur Netflix. Le réalisateur, connu pour sa série à succès “Validé”, s’est lancé dans un nouveau défi en créant “La Cage”. Cette série, qui plonge les spectateurs dans l’univers intense du MMA, a suscité de grandes attentes.

Franck Gastambide frappe un grand coup avec sa nouvelle série “La Cage”. La série bénéficie de la participation de véritables légendes du MMA, ce qui lui confère un réalisme appréciable. Sortie récemment sur Netflix, la production française a rapidement conquis le cœur des abonnés à travers le monde, se classant deuxième série la plus regardée au monde (en langue non anglaise). Ce succès fulgurant témoigne de l’attrait croissant des séries françaises à l’international et du succès de réalisateur de Franck Gastambide qui s’était fait connaitre avec la série Kaïra Shopping et a également produit en 2020 une série sur le rap français avec “Validé”.

Cette série plonge les spectateurs dans l’univers intense du MMA. L’histoire d’un jeune combattant en quête de gloire a séduit de nombreux téléspectateurs, même si certains ont trouvé l’intrigue trop prévisible et manquant de profondeur. Les avis sur les réseaux sociaux sont partagés. Certains internautes encensent la série, saluant la qualité des scènes de combat et l’authenticité de l’univers du MMA. D’autres, au contraire, la trouvent décevante et critiquent le manque d’originalité du scénario. Les comparaisons avec la saga “Rocky” sont fréquentes, mais certains estiment que “La Cage” ne parvient pas à atteindre le même niveau d’émotion.