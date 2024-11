Nasdas forme ses fans à créer une entreprise à l’étranger et s’expatrier

L’influenceur Nasdas est au cœur d’une nouvelle affaire. En effet, il a récemment proposé à ses abonnés une formation à seulement 29,90€ leur promettant de leur apprendre à “ouvrir une société à l’étranger” et à “s’expatrier”. Une offre alléchante qui a rapidement suscité de vives réactions.

Nasdas : L’influenceur dans la tourmente pour sa formation controversée sur l’expatriation

Nasdas s’est attiré les foudres des internautes avec cette nouvelle vidéo et son offre. Sur Twitter, des centaines de personnes se sont indigné de cette initiative et ont vivement critiqué l’influenceur avec les messages suivant : “Payer 30€ pour une formation alors que tu n’as pas d’argent”, “J’en peux plus de tous ses escrocs sans vergogne qui se font passer pour des robins des bois mais qui ne font que profiter de la naïveté des gamins sans expérience de vie !!!”, “Les gens pauvrent qui paient des formations pour sois disant devenir riche”, “Qu’il remet sa carte bancaire en story je pense que ça va aidé ces abonnés à boucler leurs fin de mois au lieu de leur faire payer des formations”, “Qu’il dégage lui et ses abonnés avec un QI de température ambiante, la France se portera mieux”, “Lui il mérite d’être enfermé comme poupette Kenza” ou encore “Il fait 2 millions de vues, si y’a juste 10k d’abonnés qui s’inscrivent il fera 300k par mois” peut-on découvrir dans les tweets en réponses à la séquence qui cumule plus de 2,5 millions de visionnages sur X.

De nombreux internautes ont exprimé leurs doutes quant à la qualité et à la pertinence de cette formation. Certains soulignent le caractère trop simpliste et généraliste de cette promesse, évoquant un risque d’escroquerie. D’autres mettent en avant le fait que l’expatriation est un projet complexe qui nécessite des démarches administratives et financières importantes, qu’une simple formation en ligne ne peut pas couvrir.

En se présentant comme une solution miracle pour sortir de la précarité, Nasdas s’adresse à un public en quête de nouvelles opportunités. Cependant, certains experts mettent en garde contre les risques de ce type de formation. En effet, ouvrir une société à l’étranger ou s’expatrier n’est pas à la portée de tous et nécessite une préparation sérieuse.

Lui il mérite d’être enfermé comme poupette Kenza pic.twitter.com/P9IzaP8IJB — TI PUNCH ❤️💙 (@floup_95) November 12, 2024