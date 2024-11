Booba menace Rohff de sortir une vidéo d’analyse de son album Grand Monsieur

Malgré la suppression de sa vidéo d’analyse de l’album de FITNA par Rohff de Youtube, Booba ne s’est pas assagi et poursuit ses investigations contre son rival. En réaction à la réplique d’Housni, B2O vient d’avertir son ennemi de toujours qu’il est prêt à reprendre les représailles avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour analyser et noter l’album Grand Monsieur paru il y a 3 ans.

Booba vs Rohff : La guerre fait rage, bientôt une nouvelle vidéo dévoilée par B2O pour se moquer de son rival !

La guerre entre Booba et Rohff ne connait plus de répit ces derniers jours. Après des années de provocations et d’insultes, les deux rappeurs français se livrent une nouvelle bataille, cette fois-ci sur la plateforme vidéo YouTube. Récemment, Booba a publié une vidéo dans laquelle il réagissait à l’album “Fitna” de Rohff. Une manière pour le Duc de Boulogne de tacler son rival et de divertir ses fans. Malheureusement pour lui, cette vidéo n’a pas fait long feu. Rohff a en effet demandé sa suppression auprès de YouTube, et la plateforme a donné suite à cette demande.

Ce coup dur n’a pas découragé Booba qui a rapidement réagi sur les réseaux. Le rappeur a ironisé sur la situation et a menacé de refaire une vidéo pour critiquer le dernier album de Rohff. Il a également détourné la pochette de cet album pour en faire une parodie de film d’espionnage, une nouvelle provocation avant d’aller encore plus loin. Tout d’abord la vidéo de B2O sur Fitna a refait surface sur Tiwtter et il s’est empressé de la relayer avec le message ironique “C’est le retweeteyyyyy!!! J’ai le num à Elon Musk si tu veux”. “Rohff : Me force pas à chroniquer Grand monsieur!!! Juste sur la cover j’peux faire un documentaire” a ensuite menacé Kopp avant d’expliquer ne pas pouvoir publie de vidéo sur Youtube, “Youtube c’est mort il a le num direct en speed dial dans son répertoire c’est écrit “stickilibang” “.

“Il dissimule ses certifs pour agir dans l’ombre nwar. C’est Double zéro snep l’agent pas certifié. Et comme il le dit si bien “pierre qui roule n’amasse pas Houss!”” s’est moqué Booba en conclusion de sa série de tweets sur le fait que Rohff n’a reçu aucune certification du SNEP.

.@rohff Me force pas à chroniquer Grand monsieur!!! 😂😂😂 Juste sur la cover j’peux faire un documentaire. 😂 #locolocoloco pic.twitter.com/gbtgvdfJP0 — Booba (@booba) November 13, 2024

.@rohff C’est le retweeteyyyyy!!! J’ai le num à Elon Musk si tu veux 😂🏴‍☠️ https://t.co/S8TmEFdnPe — Booba (@booba) November 13, 2024