Cédric Doumbè recherche la nouvelle star du MMA français

Le 14 décembre prochain, au Championnat d’Europe PFL de Lyon, la LDLC Arena accueillera un événement sans précédent dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA) en France. Sous l’impulsion de Cédric Doumbé, figure emblématique du MMA tricolore, la soirée “Doumbé Décide” promet d’être un véritable tournant pour les combattants français.

Ce concept innovant, initié par Doumbé, offre à huit combattants tricolores l’opportunité unique d’intégrer la prestigieuse organisation de la Professional Fighters League (PFL). En supervisant personnellement ces combats, le champion français souhaite mettre en lumière les talents émergents de la discipline et leur offrir une plateforme internationale pour exprimer leur potentiel. « En tant que Français et meilleur en MMA, je veux montrer au monde que notre pays est une terre fertile pour les sports de combat. Les athlètes que j’ai sélectionnés sont prêts à se dépasser pour offrir un spectacle exceptionnel », a commenté Cédric Doumbè sur sa participation à cet événement pour trouver la nouvelle star du MMA.

La ville de Lyon se positionne ainsi comme le nouveau haut lieu du MMA en France. La LDLC Arena accueillera non seulement les combats “Doumbé Décide” mais également les finales du Championnat PFL Europe 2024. Quatre combattants européens s’affronteront pour décrocher leur titre respectif et empocher une bourse de 100 000 dollars. La soirée du 14 décembre s’annonce comme un moment historique pour le MMA en France. C’est l’occasion pour les fans de découvrir de nouveaux talents et de vivre des émotions fortes.

Avec ce type d’événement, la PFL confirme son ambition de développer le MMA en Europe et de former la nouvelle génération de champions. Le programme “Path to Global” de l’organisation vise à offrir aux combattants européens une véritable scène internationale et à faire de l’Europe l’un des principaux bassins de talents pour le MMA.

