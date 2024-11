Damso s’exprime sur sa fin de carrière, “après Beyah je partirai”

Damso : L’artiste belge livre un album introspectif et audacieux

Avec la sortie de son nouvel album, “J’ai menti”, Damso marque un tournant dans sa carrière. L’artiste belge, connu pour ses textes sombres et introspectifs, explore de nouveaux horizons musicaux et se confie sur une vision plus sereine de la vie.

Un mélange de styles audacieux

Dans “J’ai menti”, Damso propose un mélange audacieux de genres musicaux, allant de la dance à la techno en passant par des sonorités plus acoustiques. Cette diversité témoigne de la volonté de l’artiste de se renouveler constamment et de surprendre son public.

Une approche plus détendue de la musique

L’artiste belge semble avoir trouvé une paix intérieure qui se ressent dans ses nouvelles chansons. Dans une interview pour Booskap, Il explique avoir adopté une approche plus détendue et décomplexée de la création musicale. Cette nouvelle liberté artistique se traduit par des textes plus personnels et des mélodies plus mélancoliques.

Un lien renforcé avec ses fans

Damso a également souligné l’importance de sa relation avec ses fans. Il explique avoir pris le temps de discuter avec eux, ce qui lui a permis de mieux comprendre leurs attentes et de se sentir plus proche d’eux. Cette proximité s’est traduite par une musique plus authentique et plus personnelle.

L’avenir de Damso

L’avenir de Damso reste incertain, “Je suis toujours dans l’optique qu’après Beyah je partirai, mais il y a quelqu’un qui m’a dit : on n’est pas obligé d’arrêter pour passer à autre chose.”, a-t-il confié en ayant expliqué auparavant, “je n’ai pas besoin de chercher quoi que ce soit, j’ai compris que maintenant je vis de mes réjouissances… Parce que vulgairement parlant, j’ai fini le jeu”. Si l’artiste a évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière après son prochain album, il reste ouvert à toutes les opportunités. Une chose est sûre : Damso continuera à nous surprendre et à nous émouvoir avec sa musique.