Rohff dézingue Booba, “Ton autotune nasillarde est horriblement hilarant”

Rohff n’a pas tardé à réagir aux récentes critiques de Booba et vient de lui adresser un message. Sur les réseaux, le rappeur du 94 a publié un long message dans lequel il accuse Booba d’être obsédé par lui et de ne pas supporter son succès. Housni a également souligné la qualité de son album “FITNA” et a ironisé sur le style musical de Kopp.

Booba serait obsédé par Rohff, “cela ne te rendra pas meilleur” lance-t-il !

Dans ses prises de parole sur les réseaux, Rohff accuse Booba d’être jaloux de son succès et de ne pas supporter de voir son album si bien accueilli par le public. Il a aussi rappelé la qualité de son morceau de 14 minutes, “FITNA”, qu’il considère comme supérieur à tout ce que son rival a pu faire récemment. “Booba tu es Rohffophobe et bcp trop enragé pour être objectif. FITNA est une Roukia puissante pour tes Jnounes d’ailleurs à ce sujet tu tremblais à l’écoute. Ce morceau Fleuve de 14mn te surpasse dans tous les compartiments. Et je mesure ton petit niveau de rap prout prout pour pré pubère. Ton autotune nasillarde est horriblement hilarant” s’exprime tout d’abord Housni en réaction à la vidéo de B2O sur son dernier album.

“L’album FITNA est un beau cadeau, une embellie pour la culture urbaine que tu pollues. Ça représente le travail que tu ne seras jamais capable de fournir par manque de code, de vécu , de savoir, de maîtrise technique et de souffle alors, il est plus simple pour toi de cracher dessus par complexe de créativité et d’infériorité”, poursuit ensuite Rohff au sujet d’opus FITNA avant de conclure en assurant que Booba est obsédé par lui : “Tu en as gros sur la patate à ce point ? J’t’obsède de ouf Tu as le mal de Rohff et c’est bien plus douloureux qu’un mal de mer tu peux vomir sur mon travail (que tu kiffes en scred ) cela ne te rendra pas meilleur. T’essayais de ne pas bouger la tête sur mes sons mais t’as craqué. Askip tu m’en veux aussi d’avoir dévoilé tes Donuts party avec Diddy… assume wsh tu m’aimes trop je suis Hétéro aigû gros arrête ta fixette de forceur , prend sur toi parce que l’amour à sens unique ne marchera jamais”.

Cette nouvelle altercation entre Booba et Rohff s’inscrit dans une longue tradition de clashs entre les deux rappeurs. Leur rivalité, qui dure depuis plusieurs années, est alimentée par des insultes, des provocations et des attaques personnelles. Les raisons de cette animosité sont multiples.