Booba recadre les détracteurs qui critiquent son single Nautilus

Alors que les rumeurs sur l’avenir du 92i se multiplient, notamment avec la fin du contrat de SDM suite à la parution de son dernier album “À la vie à la mort (ALVALM)”, Booba dévoile un nouveau projet ambitieux. Le Boss du Rap Game vient de sortir le titre “Nautilus“, un single pour présenter son nouveau label Sublife dédié à la musique électronique. Une nouvelle direction artistique qui suscite de nombreuses réactions.

Booba sort de sa zone de confort avec Nautilus pour lancer son label Sublife et fait face aux réactions mitigées des fans

Avec “Nautilus”, Booba explore de nouveaux horizons musicaux. Produit par Ghenda et Dany Synthé, ce titre marque un tournant dans la carrière du rappeur, qui s’éloigne de ses classiques codes du rap pour se tourner vers des sonorités plus électroniques.

Le clip de “Nautilus” met en scène Booba et son équipe dans un univers luxueux, entre soirées en club et séances en studio, la vidéo cumule un peu plus de 300 000 vues en deux jours. Une esthétique soignée qui reflète l’ambition du projet Sublife. Si certains fans ont salué cette nouvelle orientation artistique, d’autres se montrent plus réservés. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Booba n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs, leur rappelant que Sublife est un projet à part entière et qu’il continuera de sortir des titres de rap.

“C’est surtout que vous êtes débiles, c’est de l’électro, c’est pas du rap, c’est Sublife feat Booba pas l’inverse.” explique tout d’abord Booba dans sa prise de parole en réponse à un internaute surnommé “Hezzia” avant de poursuivre “On prend aucune sauce ni lui ni moi demain j’envoie un couplet rap et vous sucerez des hot dogs comme vos grands-mères les non-binaires”. L’ancien membre du groupe Lunatic a conclu avec passage un tacle à Rohff, “Hezzia ferme ta chatte, c’est pas toi qui décides ce que les artistes doivent cuisiner. On fait c’qu’on aime si t’aimes pas va écouter Fitna et fais-toi des nouilles sautées”.

“T’as attendu comme une merde, fallait dormir. Personne t’as dit de rester éveillé cousine!” a enchainé Booba contre un autre internaute pour faire taire les détracteurs.

C’est surtout que vous êtes débiles c’est de l’électro c’est pas du rap c’est Sublife feat Booba pas l’inverse. On prend aucune sauce ni lui ni moi demain j’envoi un couplet rap et vous sucerez des hot dogs comme vos grands mères les non binaires 😂😂😂😂. Hezzia ferme ta chatte… — Booba (@booba) November 15, 2024