Gazo passe un message de reconnaissance à Jul

Gazo, en pleine promotion de son nouvel album “Apocalypse“, a récemment dévoilé une anecdote surprenante sur ses débuts. Lors d’une interview accordée à Konbini, il a révélé que Jul, figure emblématique du rap français, l’avait contacté alors qu’il était encore relativement inconnu.

Gazo révèle comment Jul a repéré son talent dès le début

“J’étais posé au quartier, y’avait Heuss L’Enfoiré, il me dit : ‘Eh, y’a Jul qui t’écoute, dinguerie’. J’y croyais pas, j’avais même pas envoyé Drill FR 4“, confie Gazo. Cette rencontre inattendue avec l’un de ses idoles a été un véritable tournant dans sa carrière.

Jul, un découvreur de talents

Jul, reconnu pour son soutien envers les jeunes talents, a toujours eu un œil averti pour repérer les futurs grands noms du rap français. En contactant Gazo alors qu’il n’était pas encore une star, Jul a montré une fois de plus son sens de la détection des talents. “Il est avant-gardiste, il m’avait convoqué et on avait fait un son. Il m’a appelé, je n’avais même pas encore de single d’or“, poursuit Gazo. Cette collaboration avec Jul a été un véritable honneur pour le jeune rappeur, qui voit en lui une figure tutélaire du rap français.

Une rencontre qui a tout changé

Cette anecdote illustre parfaitement la transmission du flambeau entre les différentes générations de rappeurs français. Jul, en tant que figure établie, a ouvert ses portes à Gazo, un jeune talent prometteur.