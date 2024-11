iShowSpeed veut se battre avec Jake Paul dans un combat à 20 millions

Le streamer IShowSpeed vient de faire sensation en défiant le célèbre boxeur Jake Paul dans un combat. Après la victoire impressionnante de Paul contre Mike Tyson, Speed a affirmé avec assurance qu’il pouvait lui tenir tête sur le ring.

Cette déclaration audacieuse a fait réagir les millions de fans du vidéaste, certains doutant de la capacité de Speed à tenir ses promesses. Le manager de Paul, Nakisa Bidarian, a même lancé un défi à Speed, proposant un bonus de 10 millions de dollars s’il parvenait à vaincre le boxeur. iShowSpeed se dit prêt à combattre Jake Paul dans un combat de boxe avec 20 millions de dollars à empocher, il pense pouvoir le vaincre avec six mois d’entraînement alors que Jake compte un bilan de 10 victoires en 11 combats depuis ses débuts en professionnel dont 7 par KO. .

“Je pense que je peux battre Jake Paul dans un combat“, a affirmé iShowSpeed. Nombreux sont ceux qui considèrent que Speed surestime ses capacités. Certains ont même qualifié ses déclarations de “délirantes”. Speed, bien qu’étant un athlète talentueux, devra franchir un cap significatif pour pouvoir rivaliser avec un boxeur professionnel comme Paul. “Dis-lui que j’ai 10 millions de dollars pour lui maintenant. Signe cette semaine. S’il bat Jake, il aura un bonus de 10 millions de dollars. Mets ta signature là où ta réputation est“, aurait confié manager de Jake Paul pour donner de la crédibilité à ce défi

En plus de Paul, Speed a aussi défié le sprinter olympique Noah Lyles à un sprint sur 50 mètres. Bien que Lyles ait remporté la course, Speed a affirmé que l’athlète avait refusé une revanche, craignant une défaite.

🚨| BREAKING: Jake Paul and his Manager call Speed out for a $20,000,000 boxing match 🤯 pic.twitter.com/OGPdwAlAVR

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) November 18, 2024