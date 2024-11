Maes clash Uzi l’accuse de tricher sur ses ventes d’albums

Le rappeur Uzi est au cœur d’une nouvelle polémique. Son dernier album “Sur le chemin” paru au mois de février 2024, un véritable succès commercial, est désormais au centre d’une vive controverse lancée par son confrère Maes. Ce dernier accuse en effet Uzi d’avoir artificiellement gonflé ses chiffres de streaming, soulevant ainsi des questions sur l’authenticité de son succès.

Uzi accusé de tricherie par Maes qui relancer la polémique des achats de streams !

En début d’année, pour promouvoir son dernier projet, Uzi a mis en place une stratégie de sortie originale, en dévoilant son album en plusieurs phases. Cette approche a permis de maintenir l’engouement des fans et de générer un buzz constant autour du projet. Il avait aussi lancé un concours pour remporter des cadeaux aux premiers acheteurs de son opus. Le succès a été au rendez-vous, avec plus de 200 millions de streams. Le jeune rappeur a réalisé une année 2024 pleine de succès avec un disque d’or obtenu grace à son album “Sur le chemin”, le projet cumule plus de 200 millions de streams sur Spotify, c’est le huitième projet de 2024 le plus streamés en France sur la plateforme de streaming et son morceau “Gars du zoo” est certifié single de platine. Ce triomphe vient d’être entaché par des accusations de triche par Maes.

En effet, c’est dans ce contexte que Maes a lancé ses accusations. Selon lui, Uzi aurait recours à des pratiques douteuses pour gonfler artificiellement ses chiffres de streaming. Le rappeur du 93 a ainsi affirmé que les streams d’Uzi provenaient en grande partie d’Asie, laissant sous-entendre que ces chiffres ne reflétaient pas une réelle écoute de la part du public français. “C’est normal personne n’en parle, c’est des streams d’Asie.” a lancé Maes face aux chiffres des streams de Uzi. Ce message n’est pas passé inapercu, Booba a pris la défense d’Uzi, “Prends pas ton cas pour une généralité. Bientôt ta réédition. Ce qui est sur c’est qu’il a pas fuit Paname comme une s….. Y peut rentrer chez lui lui. Et dit à Darouidi d’arrêter de faire des fausses factures et de voler Universal. Ça commence à se savoir…” a-t-il commenté en réplique aux propos de Maes.

Uzi de son côté n’a fait aucun commentaire face à la déclaration de Maes préférant l’ignorer.