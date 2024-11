Diddy loue son jet privé de 60 millions malgré ses démêlés judiciaires

Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy, n’a pas lésiné sur les moyens pour son style de vie luxueux. Alors qu’il est actuellement en détention à New York dans l’attente de son procès pour trafic sexuel, son jet privé Gulfstream 550 de 60 millions de dollars est toujours disponible à la location.

Diddy possède un Gulfstream G550, un modèle haut de gamme réputé pour son confort, son autonomie et ses performances. Cet avion est souvent personnalisé pour répondre aux exigences les plus élevées de ses propriétaires. On peut imaginer que l’intérieur du jet de Diddy est aménagé avec des matériaux nobles, des équipements électroniques dernier cri et des espaces de détente luxueux.

Le jet est proposé sur des plateformes de location d’avions privées populaires auprès des célébrités hollywoodiennes. Des sites comme Victor, surnommé “l’Uber des jets privés”, et Jettly mettent en avant l’avion de luxe de Combs. Les tarifs de location sont exorbitants. Un aller-retour entre Los Angeles et New York coûterait environ 116 000 dollars, tandis qu’un vol transatlantique vers Londres atteindrait près de 433 000 dollars.

Malgré ses démêlés judiciaires, Diddy semble déterminé à maintenir son train de vie somptueux. Cependant, la location de son jet privé pourrait soulever des questions sur sa situation financière et ses priorités.

🚨#UPDATE: Here is a photo of what Sean “Diddy” Combs’ personal LoveAir LLC Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 would look like The jet is grounded on a Caribbean island. TMZ is reporting that they currently have no clue if he is on it pic.twitter.com/rffwZVVv7b

