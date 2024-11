Dinor s’exprime sur son featuring avec Drake

Dinor confirme sa collaboration avec Drake qui serait un événement majeur pour le rap français. Le rappeur français s’est exprimé sur l’annonce de sa connexion avec la superstar canadienne. Dans une interview accordée à Rapunchline, l’artiste a levé un coin du voile sur ce featuring très attendu mais dont il n’a plus donné de nouvelles depuis plusieurs mois.

Dinor confirme sa collaboration avec Drake : “Ils ne sont pas prêts”

Également pour sa carrière de footballeur professionnel, Dinor a également su se faire une place dans le monde du rap français grâce à son style et à sa personnalité. Le rappeur a toujours affiché une grande polyvalence, jonglant entre ses deux passions, même si depuis la parution de son album “RDT” en début d’année, il s’est fait discret sans donner des nouvelles informations sur son featuring avec Drake qu’il a présenté en 2021.

C’est lors de cette interview avec Rapunchline que Dinor a évoqué sa collaboration avec Drake. L’artiste a confirmé l’authenticité de l’extrait qui avait fuité sur les réseaux et avait suscité l’enthousiasme des fans. “Ils verront les gens. Ils ne sont pas au courant encore. Ils ne sont pas prêts. Ils verront. Très très bientôt en plus”, a-t-il assuré, laissant présager une sortie imminente de ce single pour faire taire ses détracteurs qui prétendent que ce featuring n’est pas réelle.

Cette collaboration avec Drake pourrait être un tournant majeur dans la carrière de Dinor. En collaborant avec l’une des plus grandes stars du rap mondial, le rappeur français peut s’offrir une exposition internationale inédite. Dans cette entrevue, Dinor a aussi évoqué son amitié de longue date avec le rappeur Werenoi, “c’est un bon. Il est vaillant de fou frère. Tout ce qu’il lui arrive, je suis content. Je crois que c’est l’un des rappeurs que je connais depuis le plus longtemps. (…) C’est vraiment un mec en or, il a mérité et je lui souhaite encore plus”.