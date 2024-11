Fianso répond enfin s’il a éteint Gims sur le feat, “je l’ai découpé”

Le titre “Loup Garou” de Gims en featuring avec Fianso avait marqué les esprits des auditeurs de rap français en 2019, mais depuis il est source de conflit entre les deux rappeurs.

Ce morceau, extrait de l’album “Décennie” (réédition de Ceinture noire) de l’ancien leader de la Sexion D’Assaut met en avant l’alchimie entre les deux artistes qui ont récidivé quelques mois plus tard avec une autre connexion sur le single “Arafricain” issu du projet “Affranchis” de Sofiane, mais depuis cette époque des tensions ont éclaté entre eux. L’interprète de Toka s’est confié sur le sujet dans une récente interview.

Gims s’est fait éteindre par Fianso ? Sofiane livre enfin son avis !

Cet été, les déclarations de Gims dans une vidéo ont mis le feu aux poudres. En affirmant haut et fort être le meilleur rappeur de France et en ciblant notamment Sofiane en parlant des séquelles de ce dernier après leur feat sur le titre “Loup garou”, les propos ont suscité de vives réactions. Fianso avait réagi avec humour à ces provocations, démontrant une certaine sérénité face aux attaques de son ancien acolyte sans s’exprimer ouvertement. Cette histoire vient d’être relancée lors de la dernière interview du rappeur du 93.

De passage dans l’émission DVM CORP, Medja a interrogé Fianso, “Il y a un artiste qui a dit récemment dans une vidéo qu’il a fait un feat avec toi et il t’a lavé ?”. Sofiane a immédiatement compris qu’il s’agit de Gims, “Tu parles de Gims ? Ouais, c’était drôle” répond le rappeur. Medja poursuit “T’as quoi à répondre ?”, “Je sais bien, j’ai rigolé. Il a raison, je sais pas frère. Il se vend, c’est un rappeur !”. “On veut une réponse ! Est-ce qu’il a raison ou pas ?” insiste le steamer, “Non, je l’ai découpé poto“ réagit Fianso mort de rire puis explique, “Je lui ai dit moi dans sa story, Tu t’es mangé la rafale de ta vie et tu as arrêté de parler”.

Gims n’a encore fait aucun commentaire sur cette nouvelle déclaration de Fianso concernant leur première collaboration.

FIANSO A ÉTEINT GIMS SUR LE FEAT ? 🤣 🤣 pic.twitter.com/wfD5Ura52x — DVM CORP (@DVMCORP) November 18, 2024

🚨quand GIMS parle des séquelles du feat « Loup garou » pour le rappeur Sofiane 🐺 😂 pic.twitter.com/EtW0cybYsq — MARJINAL©️. (0) (@BeMarjinal) July 13, 2024