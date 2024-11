“Certains ne sont plus ce qu’ils étaient”, Gazo dégomme Bobby Shmurda

Gazo déçu de sa rencontre avec Bobby Shmurda raconte les dessous de leur rencontre et déplore que ce dernier ne soit plus ce qu’il était auparavant.

Gazo déçu de sa rencontre avec Bobby Shmurda !

La collaboration entre Gazo et Bobby Shmurda aurait pu susciter beaucoup d’enthousiasme chez les fans de rap. Pourtant, le rappeur français a récemment fait des révélations surprenantes sur cette éventuelle connexion, lors d’une interview pour “CKO” et il est catégoriquement concernant sa déception sur cette rencontre avec l’artiste américain.

Si Gazo a avoué avoir apprécié le moment passé en studio avec Bobby Shmurda, il n’a pas caché sa déception quant au niveau artistique du rappeur américain. Selon lui, Bobby Shmurda serait “éteint” et n’aurait plus la même flamme qu’auparavant. “J’aime beaucoup les rappeurs US, mais après, je suis conscient que certains ne sont plus ce qu’ils étaient. […] Même moi quand je l’ai vu, c’est pour le délire. C’était plus, un bon délire. Ça me fait plaisir de le voir”, a-t-il déclaré. Gazo a expliqué que cette collaboration était avant tout un moyen de partager un moment en studio avec un artiste américain qu’il apprécie. “Quand j’ai vu, j’ai dit, mais non. C’est toi, tu lui donnes de la force” a réagi son interlocuteur, “J’étais déjà dans ce mode, vas-y c’est pour le délire” a ajouté Gazo qui a invité le rappeur américain, Offset sur son nouvel album “Apocalypse” à paraitre le 29 novembre prochain.

Les deux hommes ont d’ailleurs tourné le clip de leur collaboration ces derniers jours et le tournage a été marqué par un incident entre les deux équipes, mais cela ne devrait pas remettre en question la parution de leur morceau commun.