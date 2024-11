Booba ridiculise l’abstinence de la parole de Damso, “C’est vraiment …”

Damso crée la surprise avec “J’ai menti” et révèle sa pratique du jeûne de parole qui fait réagir Booba pour le détruire !

Damso a fait son grand retour avec son nouvel album “J’ai menti”, surprenant ainsi ses fans qui attendaient impatiemment “BĒYĀH” prévu pour 2025. Pour promouvoir ce projet, l’artiste a accordé une interview à Quotidien, où il a dévoilé une facette méconnue de sa personnalité : sa pratique du jeûne de parole et cela a interpellé son ancien mentor, Booba. Ce dernie s’est amusé de cette pratique.

Le jeûne de parole de Damso, une pratique moquée par Booba qui

Sorti le 15 novembre, “J’ai menti” a rapidement conquis les charts, cumulant plus de 4,5 millions d’écoutes sur Spotify en seulement 24 heures. Un succès fulgurant qui s’explique notamment par la qualité de l’album et par la forte attente des fans. Lors de son passage à Quotidien pour la promotion de cet opus, Damso a expliqué en détail sa pratique du jeûne de parole, consistant à ne pas parler pendant plusieurs jours. Selon lui, cette pratique lui permettrait de développer l’humilité et de mieux écouter son entourage. “Quand on se tait, on finit par essayer vraiment d’écouter l’autre“, a-t-il expliqué.

Les propos de Damso sur le jeûne de parole n’ont pas manqué de faire réagir les internautes, mais aussi son rival de toujours, Booba. Le Duc de Boulogne a partagé une story Instagram moquant la pratique de Damso, en la comparant à un séjour en camping-car. « Le camping-car ça fait des ravages » a rigolé Booba en relayant la vidéo des propos du rappeur Belge lors de son passage télévisé avant d’ajouter dans une autre publication le message : “Si je comprends bien, si tu lui parles y t’répond pas, c’est ça ? Et faut lui envoyer des mails entre 15 et 16h sinon le mail y passe pas, c’est ça ? C’est vraiment le génie qu’il pense être“.

Le jeûne de parole est une pratique ancestrale présente dans de nombreuses cultures. Elle est souvent associée à des rites religieux ou spirituels, mais elle peut également être pratiquée à des fins personnelles, comme la méditation ou la recherche de soi. Damso s’inscrit dans cette tradition en utilisant le silence comme un outil pour se reconnecter à lui-même et aux autres.

Cette nouvelle attaque vient alimenter la rivalité entre les deux rappeurs, qui dure depuis plusieurs années, même si Damso a pris l’habitue de ne pas répliquer aux tacles de Booba, préférant ignorer les attaques pour se concrétiser sur sa musique.