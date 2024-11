DJ Snake répond sur l’existence d’un feat avec PNL

Une bombe a été lâchée par DJ Snake lors d’un live Twitch : le célèbre DJ a révélé avoir enregistré un morceau avec le duo de rap français PNL.

Cette annonce inattendue a déclenché un véritable séisme sur les réseaux, les fans du groupe Parisien étant en ébullition à l’idée d’une telle collaboration. Si les détails restent encore flous, cette nouvelle collaboration s’annonce comme un événement majeur dans le paysage musical actuel. Le mariage entre l’univers mélancolique de PNL et les beats énergiques de DJ Snake promet une expérience sonore unique.

DJ Snake confirme un featuring inédit avec PNL et fait découvrir un extrait à Naskid

“Il y a un truc qui traine avec PNL, mais c’est pas une exclue ouais un truc qui va arriver, je n’ai plus de contact avec eux“ a révélé DJ Snake lors d’un live Twitch avec Naskid dans lequel il a aussi expliqué que l’équipe de Rihanna souhaite entrer en contact avec Hamza pour une connexion avec ce dernier suite à la sortie du single “Diana”. La possibilité de découvrir un morceau en commun entre le célèbre et PNL fait déjà sensation, notamment, car le duo Ademo et NOS s’est fait très discret musicalement. À l’exception du titre “Gaza“, les deux rappeurs n’ont rien sorti depuis 2019 et leur album “Deux frères” sauf que Snake a confié que ce fameux single ne sortira pas pour le moment.

Même si cette chanson ne va pas être dévoilée au public, Naskid a pourtant eu la chance pouvoir de l’écouter hors antenne pendant l’émission et sa réaction enflammée a encore fait grimper l’engouement des auditeurs qui ne devraient pas manquer d’interpeller le groupe de rap rapidement présenter ce titre. En attendant, le mystère plane et l’impatience monte…

DJ SNAKE à propos de PNL : « Jamais j’aurais leaké, les mecs ils bossent tu vois » pic.twitter.com/cct8h49OZm — ωαζζαϰ 🎴🫀 (@sltcwzk) November 19, 2024