Hamza et Rihanna, c’est presque officialisé

Une rumeur enflamme la toile ! L’équipe de Rihanna aurait manifesté un vif intérêt après la sortie du morceau “Diana” de DJ Snake et Hamza envers le rappeur Belge.

Ce coup de cœur pourrait ouvrir les portes d’une collaboration inédite entre la superstar internationale et le prodige du rap francophone. Les fans rêvent déjà d’un featuring explosif entre les deux artistes.

Lors d’un live chez le steamer Naskid, DJ Snake s’est exprimé sur sa récente connexion avec Hamza pour le single “Diana”, ce morceau marque une grande première pour le DJ, car il s’agit de son premier featuring avec un rappeur francophone. Le producteur de 38 ans a révélé que Rihanna souhaite travailler avec Hamza pour son prochain album. ” Omar Grant m’a demandé de jouer quelques démos. Je venais de terminer Diana avec Hamza. Je l’ai joué et tout le monde a dit : ‘On veut ça pour Rihanna. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble pour elle ?‘ “ a-t-il décrit.

Cette annonce a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux et devrait permettre à Hamza d’obtenir une renommée internationale, alors qu’il s’était déjà offert un featuring avec Offset du groupe Migos au mois de janvier 2023 sur l’album “Sincèrement” avec le single “Sadio” qui a cumulé 28 millions de streams sur Spotify. Après avoir dévoilé ces derniers jours des images des coulisses de l’enregistrement en studio de morceau “Diana” avec DJ Snake sur ses réseaux, Hamza n’a pas encore donné d’indication sur cette annonce, mais devrait par manquer d’être interpellé très prochainement sur cette validation de Rihanna pour un possible featuring.

DJ Snake (@djsnake) revealed that Rihanna’s team wants to work with Belgian rapper Hamza on her new album

“[Omar Grant] asked me to play some demos. I was just finishing ‘Diana’ with Hamza. I played it and everyone said ‘we want this for Rihanna. Can you work together for her?’. pic.twitter.com/E8kzaYisw0

— Fenty Headlines (@FentyHeadlines) November 19, 2024