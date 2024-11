50 Cent et Kaaris, c’est validé dans une connexion improbable

Dans une surprise qui a ravi les fans de hip-hop, le rappeur américain 50 Cent a choisi le titre “Pena Duro” de Kaaris pour la bande-annonce de son nouveau film, dont il est producteur exécutif. Ce choix inattendu témoigne de l’influence grandissante du rap français à l’international et souligne les connexions surprenantes qui peuvent se créer dans le monde du divertissement.

Un duo inattendu : 50 Cent et Kaaris réunis dans un projet cinématographique

L’utilisation du morceau “Pena Duro” produit par Therapy 2093 et Flem paru en 2023 de Kaaris dans la bande-annonce de 50 Cent devrait ravir le rappeur Sevranais, ses fans ont été surpris de voir cette collaboration inattendue sans annonce au préalable des deux artistes. Cette association entre deux figures emblématiques du rap, l’une américaine et l’autre française, témoigne encore de la mondialisation de la culture hip-hop francophone alors que Rihanna vient de valider la collaboration entre Hamza et DJ Snake sur le morceau Diana et qu’Offset a collaboré avec Gazo tout en acceptant de venir à Paris pour tourner le clip de leur connexion.

Les raisons qui ont poussé 50 Cent à choisir “Pena Duro” pour la bande-annonce de son film restent à éclaircir. Cette collaboration pourrait également être le fruit d’une rencontre entre les deux artistes ou de l’intervention d’un intermédiaire commun.