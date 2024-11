Cédric Doumbé vs Baki acte 2 : une bonne nouvelle annoncée

Depuis leur premier combat, interrompu sur une blessure de Cédric Doumbé avec une victoire acquise par Baki, la rivalité entre les deux combattants Français de MMA ne cesse de faire parler d’elle. Les deux combattants de MMA ont alimenté les tensions sur les réseaux, laissant entrevoir une revanche explosive qui prend du temps, a été officialisée, mais se précise de plus en plus.

MMA : Cédric Doumbé annonce une revanche explosive contre Baki au Parc des Princes

Les fans français de MMA réclamaient à cor et à cri une revanche entre Doumbé et Baki. Le combat initial, interrompu sur une note amère, avait laissé un goût d’inachevé. Cédric Doumbé, frustré par les circonstances de sa défaite, avait exprimé sa déception et son envie de prendre sa revanche.

C’est désormais officiel : Cédric Doumbé et Baki vont se retrouver dans l’octogone. Le Français a annoncé que le combat aurait lieu au deuxième trimestre 2025. Si le lieu exact n’a pas encore été confirmé, toutes les indications pointent vers le Parc des Princes. Ce choix est symbolique : un stade mythique pour un combat d’une ampleur exceptionnelle mais le public devra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir retrouver les deux hommes dans la cage en face à face avec espérons-le cette fois-ci une issue moins contestée.

Cette revanche revêt une importance capitale pour les deux combattants. Pour Cédric Doumbé, il s’agit de laver l’affront subi lors de leur premier affrontement et de confirmer sa place parmi les meilleurs combattants de MMA au monde. Pour Baki, c’est l’occasion de consolider sa victoire et de prouver qu’il est capable de dominer son adversaire.