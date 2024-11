Jul fait le buzz en Allemagne sur TikTok, “la débilité en vidéo”

Le succès de Jul ne se dément pas. Le rappeur marseillais, adulé par des millions de fans, voit son nom associé à une nouvelle tendance sur TikTok qui inquiète. En Allemagne, des utilisateurs ont décidé de rendre hommage à l’artiste d’une manière des plus surprenantes et dangereuses.

Le signe Jul devient viral en Allemagne… mais à quel prix ? Une tendance TikTok inquiétante

Un défi viral TikTok aux conséquences graves ! Le concept de ce défi est simple, mais extrêmement dangereux : se brûler les doigts avec une bougie et du parfum, puis former le signe caractéristique de Jul tout en chantant son morceau “En live de périscope”. Des vidéos de ces actes insensés circulent sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation et l’inquiétude. Les risques de brûlures graves, d’infections et de cicatrices permanentes sont réels. Les experts mettent en garde contre les dangers de ce type de défi, qui peut avoir des conséquences irréversibles sur la santé.

Les internautes sont unanimes : cette tendance est dangereuse et irresponsable. Les commentaires sur les réseaux sociaux fustigent l’imitation de ce comportement dangereux et appellent à la prudence. « Le monde est vraiment arrivé à un niveau intellectuel inquiétant », « La débilité humaine est sans limites » ou encore « la débilité en vidéo » et « Ça ne vole pas très haut », peut-on dans les commentaires des vidéos de la part des internautes choqués par cette pratique.

En parallèle de cette tendance inquiétante, Jul poursuit sa carrière. Il a cette année fêté ses dix ans de carrière avec la sortie de son album “Décennie”. Il a également annoncé deux concerts historiques au Stade Vélodrome et au Stade de France, qui ont affiché complet en quelques minutes. Pour cette fin d’année, le rappeur Marseillais prépare la sortie de l’album “Inarrêtable” prévue pour le 6 décembre.