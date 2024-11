Le duo de choc Booba et SDM atteint encore les sommets

Booba et SDM célèbrent leur succès phénoménal ! Le duo du 92i vient de célébrer un événement majeur : le titre “Daddy”, fruit de la collaboration entre Booba et SDM, vient d’être certifié Single de Diamant. Cette distinction prestigieuse récompense le succès fulgurant de ce morceau, qui a su séduire un large public et marquer les esprits.

Une nouvelle consécration pour SDM et Booba !

L’association de Booba, figure emblématique du rap français, et de SDM, jeune talent prometteur, s’est révélée être une combinaison gagnante. Le titre “Daddy” est bien plus qu’un simple succès commercial, c’est une véritable œuvre d’art qui a su toucher le cœur des auditeurs. Les paroles percutantes, les mélodies accrocheuses et la production soignée ont créé une formule gagnante qui a rapidement conquis les charts.

Cette certification de Diamant est la seconde obtenue par le duo, Booba et SDM ont déjà obtenu cette récompense ensemble cette année avec le succès du tube “Dolce Camara” paru début d’année sur l’album “Ad vitam æternam” de Kopp. Produit par Bramsito & Trent 700, le single “Daddy” est sorti en 2021, il est extrait de l’album “OCHO” de SDM, le SNEP a officialisé la certification de single de diamant cette semaine, le morceau a dépassé les 50 000 000 équivalents streams.

Pour Booba, ce succès confirme son statut d’icône du rap français. Il démontre une nouvelle fois sa capacité à repérer après plus de 25 ans de carrière et à faire émerger de nouveaux talents avec son label du 92i.