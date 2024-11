Booba tacle Kaaris sur sa publicité d’un cabinet dentaire

Comme d’habitude, Booba a encore dégommé Kaaris, il s’en est pris à son ancien compère à propos d’une publicité pour un cabinet dentaire situé à Dubaï.

Kaaris en souffrance selon Booba qui lui passe un message de mise en garde !

Ces dernières années, Kaaris a diversifié ses activités en se lançant dans le cinéma. Après avoir incarné des rôles de bad boy dans plusieurs films, il a surpris son public en interprétant un agent de footballeur dans “4 Zéros”. Ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière d’acteur. Récemment, Riska a partagé dans une story une publicité pour un cabinet dentaire proposant des facettes dentaires. Cette publication n’a pas échappé à l’œil aiguisé de Booba, qui n’a pas manqué l’occasion de tacler son rival.

Réputé pour son franc-parler et sa propension à provoquer ses ennemis, Booba n’a pu s’empêcher de titiller Kaaris en le traitant de “petit” et en insinuant qu’il avait besoin d’argent. Cette nouvelle attaque vient confirmer la rivalité tenace qui l’oppose à celui qu’il voulait confronter dans l’octogone au summum de leur conflit. “Kaaris, tu n’as pas fini de souffrir petit…“ s’amuse Booba en mentionnant son rival dans une story Instagram pour relayer la publicité de ce dernier d’une méga promo pour “20 facettes emax 6D premium translucides. 7 nuitées dans un hôtel à Dubaï, transferts aéroport, hôtel, clinique (billet d’avion non inclus) pour 3990 euros au lieu de 4990 euros”.

Avec cette nouvelle interaction de Booba, le clash envers Kaaris est loin de s’arrêter même si son adversaire ne réplique pas.