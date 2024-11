Cyril Hanouna dénonce le manque de diversité à la TV, Booba en rigole

Booba tacle Cyril Hanouna sur la question de la diversité à la télévision.

Lors d’une récente intervention médiatique, Cyril Hanouna a exprimé son regret de voir si peu de présentateurs de couleur à la télévision française. L’animateur de Touche pas à mon poste a appelé à une plus grande diversité dans les médias audiovisuels. Cette déclaration n’a pas manqué d’interpeler Booba toujours énervé contre l’animateur de TPMP, le rappeur ne rate pour une occasion de s’en prendre au présentateur de télévision pour le piquer.

La réaction ironique de Booba contre Cyril Hanouna suite à ses propos à la radio !

“Ok Malcolm X” commente pour commencer Booba avec des émojis mort de rire en légende de la vidéo du passage de Cyril Hanouna à Europe 1 dans lequel il déclare à la radio « Il n’y a pas assez de présentateurs ou d’animateurs numéro 1 de couleur » puis ajoute « Je suis désolé. Il y a Harry Roselmack, mais ce n’est pas assez ». Cette prise de position n’a pas laissé Booba indifférent. Le rappeur, connu pour ses critiques acerbes envers les médias traditionnels, a réagi avec ironie sur son compte X en comparant Cyril Hanouna à Malcolm X. Cette comparaison est évidemment sarcastique et vise à ridiculiser l’animateur.

Le rappeur du 92i a ensuite relayé un tweet du média AlertesInfos qui annonce la décision du Conseil d’État suite au recours de la chaine C8 contre la décision de l’Arcom de lui retirer sa fréquence de diffusion, cette sanction pour acter la fin de l’émission TPMP.

“FLASH – Le Conseil d’État juge “irrecevable” le recours de C8 contre la perte de sa fréquence, car il a été déposé prématurément avant la fin de la procédure menée par l’Arcom.”, décrit le message partagé par Booba, visiblement ravi de cette nouvelle alors qu’il se bat depuis plusieurs contre Touche Pas A Mon Poste et Cyril Hanouna dans une guerre qui a éclaté suite à son conflit avec l’animateur causé par le scandale des “influvoleurs” et plus particulièrement Magali Berdah.