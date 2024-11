Kanye West prêt à renouveler ses vœux avec Bianca Censori dans une cérémonie très osée

Pour célébrer son amour avec Bianca Censori, Kanye West prépare une cérémonie de renouvellement de vœux spectaculaire et controversée qui risque encore de faire polémique.

Kanye West et son épouse Bianca Censori seraient sur le point de célébrer leur amour lors d’une cérémonie des plus inattendues de renouvellement de vœux. Selon des sources proches du couple dans des propos révélés par le DailyMail, ce nouvel événement marquerait un tournant dans leur relation, tout en suscitant de vives réactions.

Kanye West et Bianca Censori : un mariage renouvelé sous le signe de la provocation ? En effet, West envisagerait une mise en scène audacieuse, voire provocante, pour célébrer l’anniversaire de son second mariage. Le couple pourrait se présenter presque entièrement nu devant leurs invités, dans une volonté affichée de choquer et de marquer les esprits. “Il recherche vraiment le choc. Il est vraiment emballé par l’idée qu’ils défilent tous les deux dans des tenues à peine là” a confié une source au média britannique concernent cet événement.

Cette cérémonie, prévue dans le somptueux manoir de Beverly Hills du couple, aurait également pour objectif de mettre fin aux rumeurs persistantes de séparation. En dépit des spéculations sur la fragilité de leur union, West et Censori souhaitent ainsi démontrer leur amour indéfectible.

De plus, une information surprenante a été révélée : Kanye West aurait l’intention d’inviter son ex-épouse Kim Kardashian à cet événement. Cette décision pourrait raviver les tensions entre les deux célébrités, mais témoigne également d’une volonté de tourner la page et de préserver des relations apaisées au sein de leur famille.