“Tu as besoin de faits pour m’abattre”, Drake clash Kendrick Lamar et The Weeknd

Drake vs les autres rappeurs : nouvelles tensions avec The Weeknd et piques à Kendrick Lamar.

La rivalité de Drake ne semble pas prête de s’éteindre. Lors d’un live sur la plateforme Kick avec xQc, le rappeur canadien a une nouvelle fois alimenté les rumeurs de clash avec Kendrick Lamar, tout en ajoutant The Weeknd à sa liste d’ennemis. En plus d’alimenter les rumeurs de clash avec Kendrick, Drizzy a également exprimé son désaccord avec The Weeknd et Steve Lacy.

Après avoir sorti sa version de “The Heart Pt. 6” en réponse à Kendrick Lamar, Drake a continué à lancer des piques subtiles. Cette nuit lors de son stream avec xQC, le rappeur Canadien a affirmé : “Je suis là, comme tu peux le voir, complètement intact… Il vous faut des faits pour m’éliminer. Les contes de fées ne suffiront pas”, un message clairement adressé à ses détracteurs.

La tension est montée d’un cran dans l’émission lorsqu’un morceau de The Weeknd a été diffusé par le streamer. Drake a immédiatement demandé à changer de musique, soulignant ainsi les relations tendues entre les deux artistes, “Tu peux enlever ce morceau. Nous n’écoutons pas cela” a-t-il directement commenté.

Le rappeur de Toronto a profité de ce moment pour affirmer sa domination dans l’industrie musicale, défiant quiconque de le détrôner et a annoncé sa prochaine tournée australienne, qui coïncidera avec la performance de Kendrick Lamar au Super Bowl, ajoutant une nouvelle dimension à leur rivalité.

J’ai hâte d’entendre le prochain album de Drake. Il est en beaf avec toutes les têtes d’affiches de l’industrie, et son plus grand rival l’a humilié sur place publique. J’espère qu’il nous sort un album rap et pas un album pop https://t.co/kfjAJPxjqT — AKA_Alex30 🇫🇷 (@AkaAlex30) November 25, 2024