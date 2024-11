Will Smith révèle les dessous de sa jalousie entre Jada Pinkett Smith et Tupac

Le triangle amoureux entre Will Smith, Jada Pinkett Smith et Tupac Shakur continue de fasciner le public. Récemment, l’acteur a fait des révélations surprenantes sur ses sentiments vis-à-vis de la relation entre sa femme et le rappeur légendaire.

La jalousie de Will Smith envers Jada Pinkett Smith et Tupac expliquée !

L’amitié entre Jada Pinkett Smith et Tupac Shakur est l’une des plus emblématiques de l’histoire du show-business. Leur relation, marquée par une profonde complicité, a souvent été évoquée dans les médias. Dans son livre “The Worthy”, Jada Pinkett Smith a notamment révélé que le rappeur lui avait demandé en mariage alors qu’il était incarcéré. Face à cette relation si particulière, Will Smith a éprouvé de la jalousie. L’acteur a confié que la proximité entre Jada et Tupac avait été une source de tension dans leur couple. “Je ne pouvais pas lui parler”, a-t-il avoué, expliquant que la présence de Tupac créait une barrière entre lui et sa femme.

La relation entre les trois protagonistes était complexe et marquée par des sentiments ambivalents. Will Smith admirait Tupac mais se sentait également menacé par lui. Jada Pinkett Smith, quant à elle, était profondément attachée à son ami mais était également amoureuse de Will Smith. “Ils ont grandi ensemble (…). Ils n’ont jamais eu de relation se*uelle, mais ils étaient entrés dans cet âge où maintenant c’était une possibilité et puis Jada était avec moi. Tu sais que Pac avait un petit truc là-dessus. (…) Si nous étions dans une pièce ensemble quelques fois, je ne pouvais pas lui parler” a décrit l’acteur américain.

La jalousie de Will Smith a eu un impact sur sa relation avec Jada Pinkett Smith. Les deux stars ont mis du temps à surmonter cette épreuve. Cependant, leur amour a finalement prévalu.