Drake accuse Universal et Spotify d’avoir triché sur les ventes de Kendrick Lamar

Drake accuse Universal et Spotify de tricherie : Le clash avec Kendrick Lamar prend une nouvelle tournure.

Le rappeur Canadien accuse son rival d’avoir lancé un système illégal impliquant des robots, des pots-de-vin et d’autres méthodes pour promouvoir la chanson “NOT LIKE US”, ils auraient gonflé artificiellement les chiffres de ventes du diss-track.

Drake porte plainte contre label et Spotify !

Le beef entre Kendrick Lamar et Drake, qui semblait s’apaiser, vient de prendre une nouvelle dimension. Le rappeur canadien accuse en effet Universal Music Group et Spotify d’avoir manipulé les chiffres de streaming de “Not Like Us”, un titre particulièrement virulent envers lui, afin de renforcer l’impact de ce morceau et de nuire à sa réputation.

Selon Drake, Universal aurait mis en place une stratégie élaborée pour gonfler artificiellement les streams de “Not Like Us”, en utilisant des bots, en rémunérant certains médias et en faisant pression sur les plateformes de streaming. Cette manipulation aurait permis au titre de Kendrick Lamar de connaître un succès fulgurant et de dominer les charts.

L’accusation de Drake est extrêmement grave. Si elle était avérée, cela remettrait en question l’intégrité de l’industrie musicale et pourrait avoir des conséquences importantes pour les artistes indépendants. En effet, si les grandes maisons de disques peuvent manipuler les chiffres de streaming à leur guise, les petits artistes n’ont aucune chance de percer.

Face à ces accusations, Universal Music Group a rapidement réagi en rejetant catégoriquement les allégations de Drake. Le label a affirmé que les méthodes utilisées pour promouvoir “Not Like Us” étaient parfaitement légales et éthiques.

Si les accusations de Drake étaient prouvées, cela pourrait donner lieu à une remise en question profonde des pratiques de l’industrie musicale.