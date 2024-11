Drake porte plainte contre Kendrick Lamar, Booba le dézingue et le compare à Rohff

Le conflit entre Drake et Kendrick Lamar prend une nouvelle dimension judiciaire, Booba interpellé par cette affaire à réagir pour dégommer le rappeur Canadien en le comparant à Rohff sur l’évolution de leurs carrières respectives.

Booba déglingue Drake et Rohff qui se sont fait éteindre selon son avis !

Le rappeur canadien vient de porter plainte contre son propre label, Universal Music Group (UMG), ainsi que contre Spotify et Kendrick Lamar lui-même. Au cœur du litige : le titre “Not Like Us” de Kendrick Lamar, dans lequel ce dernier profère des accusations graves à l’encontre de Drake. Drizzy estime que UMG a délibérément favorisé le morceau de son rival en utilisant des bots pour augmenter artificiellement le nombre de streams, tout en nuisant à sa propre carrière. Cette nouvelle attaque en justice vient relancer la guerre entre les deux rappeurs, qui se livrent une bataille depuis plusieurs mois et cela n’a pas échappé à Booba.

“Quel échec, ça en dit tellement long sur la fragilité et la détresse du personnage“ commente Booba dans un tweet en réaction à l’annonce de plainte de Drake contre son rival et le label UMG les accusant d’avoir eu recours à des bots pour gonfler les ventes du titre clash de Lamar. Un message que Booba a aussi passé dans une story de son compte Instagram avant d’enchainer avec un montage photo d’un ancien cliché de Drake et de Rohff accompagné de la légende “Allo, je suis éteint, venez vite“ pour se moquer des deux rappeurs.

En plus de cette plainte, Drake a poursuivi ses investigations contre son ennemi et a déposé une deuxième plainte contre son label UMG, liée au single “Not Like Us” de Kendrick Lamar dans laquelle il accuse cette fois-ci le géant de l’industrie musicale de diffamation, après que son rival l’a qualifié de “péd*phile” dans son disstrack.