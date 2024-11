Kanye West impliqué dans un grave scandale comme Diddy ?

Après l’affaire Diddy, Kanye West de nouveau accusé d’agression sexuelle : Les détails choquants d’une affaire sordide.

Les controverses autour de Kanye West semblent se multiplier. Alors que l’artiste est célébré pour son génie créatif, de nouvelles allégations d’agression sexuelle viennent ternir son image. Une top model, Jenn An, ancienne candidate d’America’s Next Top Model, accuse le rappeur d’actes répréhensibles survenus lors du tournage d’un clip.

Un comportement récurrent de la part du rappeur américain ? Ces dernières semaines, Kanye West a fait l’objet de plusieurs plaintes pour des agissements déplacés. Ces nouvelles accusations s’inscrivent dans un schéma récurrent de comportements inappropriés, qui semblent remettre en question l’image d’artiste torturé que le rappeur cultive depuis des années. Les faits d’après l’accusatrice. Selon le témoignage de Jenn An, l’agression se serait produite sur le tournage du clip remixé de “In For The Kill” de La Roux. Le rappeur aurait demandé à ce que la jeune femme soit habillée de manière provocante et aurait ensuite simulé une agression sexuelle d’une violence inouïe, le tout en affirmant que c’était une performance artistique.

Kanye West aurait justifié ses actes en se comparant à Picasso, un artiste connu pour ses représentations parfois violentes des femmes. Cette comparaison est d’autant plus troublante qu’elle semble minimiser la gravité des actes reprochés au rappeur. Ces nouvelles allégations risquent d’avoir des conséquences importantes pour la carrière de Ye, l’artiste est déjà fréquemment ciblé par les polémiques ces derniers mois et notamment pour son influence sur sa femme Bianca Censori qui fait souvent débat.