La crainte de Cédric Doumbè avant d’entrer dans la cage révélée

La peur de Cédric Doumbè avant un combat révélée avec une réponse à l’image de l’ancien champion du monde du Glory. Dans une récente interview, The Best a dévoilé ce qui le terrifie avant d’entrer dans la cage.

Cédric Doumbé a marqué l’histoire des sports de combat en remportant de nombreux titres prestigieux, notamment en kickboxing. Depuis qu’il s’est tourné vers le MMA, il continue d’impressionner par ses performances. Cependant, même les plus grands champions connaissent des moments de doute. Lors de son combat contre Baysangur Chamsoudinov, Cédric Doumbé a subi sa première défaite en MMA. Un incident malheureux, lié à une blessure au pied, a contraint l’arbitre à arrêter le combat. Cet échec a été un coup dur pour le champion, qui aspire à une revanche prévue pour le deuxième trimestre de l’année 2025 à Paris dont la date reste encore à être officialisée.

Dans une interview accordée à TF1, Cédric Doumbé a évoqué les émotions qu’il ressent avant un combat. Le champion a révélé qu’il était notamment hanté par une peur, mais pour les adversaires. « Oui, ça m’arrive d’avoir peur, encore récemment… mais j’ai peur pour mon adversaire », a-t-il confié en rigolant pour faire passer un nouveau coup de pression à Baki avant de se retrouver dans l’octogone.

La perspective d’une revanche contre Baysangur Chamsoudinov est très attendue par les fans de MMA. Ce combat s’annonce d’ores et déjà comme l’un des événements les plus marquants de l’année 2025 dans le MMA en France. Les deux combattants ont à cœur de prouver leur valeur et de s’imposer comme le meilleur dans leur catégorie.