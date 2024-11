Les 3 meilleurs rappeurs français selon Gims qui se proclame N°1

Gims est considéré comme l’un des piliers de la scène du rap en France et se considère comme le N°1 mais voici les autres rappeurs qui l’ont marqué selon avis dans l’histoire du rap français.

Gims se nomme comme le meilleur des rappeurs français !

L’ancien membre de la Sexion D’Assaut a été sur le devant de la scène pendant plus de 25 ans depuis les débuts avec le groupe parisien et a laissé une marque indélébile dans l’industrie musicale en france grâce à ses chansons qui sont maintenant devenus des tubes avec la Sexion comme “Avant qu’elle parte”, “Ma direction” ou encore “Désolé” ainsi qu’en solo, “Bella”, “Sapés comme jamais”, “Est-ce que tu m’aimes ?” et “J’me tire”.

Depuis ses débuts dans la musique le frère de Dadju a collaboré avec des nombreux artistes, mais certains l’ont marqué plus d’autres et figurent dans son classement des meilleurs rappeurs français. C’est lors de son récent passage dans les locaux de la radio Skyrock suite à son invitation dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa que Gims a révélé son Top 3 des rappeurs francophones et il s’est placé en tête de ce classement. Après s’être mis sur le trône, le mari de Demdem a ensuite classé son compère de la Sexion D’Assaut, Lefa à la deuxième place du classement et en troisième position, il a positionné Niro.

À suivre aussi : “Des esclaves par terre en train de…”, Gims ressort le dossier choc de sa rencontre avec Diddy